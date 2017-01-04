Эра машин: компании сокращают сотрудников и нанимают роботов

Японская компания заменит 30% своих сотрудников искусственным интеллектом

Японская страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance заменит более 30 своих сотрудников искусственным интеллектом. Об этом сообщает японское издание The Manichi.

Новые «сотрудники» с искусственным интеллектом созданы на основе технологии IBM Watson и на первых порах будут работать в отделе оценки выплат, обрабатывая такие документы, как медицинские отчеты, истории болезни и отчеты о визитах к докторам, которые используются для расчета выплат клиентам страховой компании.

Ранее эту документацию обрабатывали более 130 сотрудников, которые анализировали более 130 тыс страховых случаев в год.

В результате решения компании перейти на искусственный интеллект 34 сотрудника компании будут сокращены. Это даст возможность компании сэкономить около 1,2 млн долларов в год.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung покупает разработчика искусственного интеллекта.

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По материалам finextra.com