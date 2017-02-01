Еще один европейский город запустил собственную цифровую валюту

Цифровая валюта работает на основе технологии израильского блокчейн-стартапа

Британский город Ливерпуль запустил собственную цифровую валюту на основе технологии израильского блокчейн-стартапа Colu.

Liverpool Local Pound отличается от других локальных валют таких городов, как Брикстон, Тотнес и Бристоль за счет того, что является сервисом на базе приложения, в котором все транзакции записываются в сети блокчейн.

Местные мерчанты, которые решат использовать Liverpool Local Pound смогут получить месячную подписку на сервис стоимостью 25 фунтов стерлингов при условии, что цифровая валюта будет способствовать росту продаж и лояльности потребителей.

В июне прошлого года Colu – израильский блокчейн-стратап, на технологии которого работает сервис — получил инвестиции на сумму 9,6 млн долларов после того, как переориентировал свою бизнес-модель и решил развивать новый проект — локальные цифровые валюты. В следующем месяце стартап намерен запустить еще одну локальную криптовалюту в Восточном Лондоне.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки рискуют потерять доходы из-за цифровой революции.

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По материалам finextra.com