Еще один украинский банк начнет выпускать карты ПРОСТИР

Эмиссия должна начаться в ближайшее время

Банк Центр анонсировал выпуск карточек Национальной платежной системы ПРОСТИР. 2 марта финучреждение подключилось к Центральному маршрутизатору НПС «ПРОСТИР» и начало работу в национальной платежной системе. Выпуск карт запланирован на ближайшее время.

Напомним, карты ПРОСТИР поддерживают стандартные технологии международных платежных систем. Вкладчик может оформить как простую карту с магнитной полосой, так и платежный инструмент с чипом и даже бесконтактным модулем, который позволяет расплачиваться за покупки по воздуху.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

К платежной системе ПРОСТИР подключилось уже полсотни украинских банков. Недавно карты украинского карточного бренда начал выпускать крупный украинский банк с иностранным капиталом.

ТЕСТ: что вы знаете о банковских картах в Украине

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — В метро Киева можно оплатить проезд картами «ПРОСТIР»