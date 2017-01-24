Крупный украинский банк начал выпускать карты ПРОСТИР

Карт украинской платежной системы ПРОСТИР станет больше

В декабре 2016 года Альфа-Банк Украина стал членом Национальной платежной системы ПРОСТИР. А с 23 января финучреждение уже начало выпускать платежные карты под этим брендом. Оформить такой «пластик» со вчерашнего дня можно в любом отделении Альфа-банка. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Помимо выпуска (эмиссии), финучреждение будет осуществлять обслуживание (эквайринг) карт этой ПС. Так, вкладчики других банков смогут использовать свои карты ПРОСТИР в терминалах и банкоматах, которые установил Альфа-Банк.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Участниками Национальной платежной системы ПРОСТИР уже являются 48 банков Украины, в том числе, государственные банки и банки с иностранным капиталом. Уже эмитировано почти 1 млн карт ПРОСТИР. Сеть обслуживания карт национальной платежной системы постоянно растет: сейчас их держателям уже доступны почти 14 тыс. банкоматов и 160 тыс. POS-терминалов на территории всей страны.

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