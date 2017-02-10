Еще одна страна легализировала торговлю и майнинг биткоинов

Теперь торговля и майнинг виртуальных валют стали «официальной экономической деятельностью» в одной из стран ЕС

Польша признала торговлю и майнинг виртуальных валют «официальной экономической деятельностью».

Такое заявление опубликовал Центральный статистический офис Польши (GUS) на своем веб-сайте. GUS – это орган исполнительной власти Польши, который работает с национальной статистикой и подотчетен главе правительства страны.

Так, согласно заявлению, начиная с 1 декабря 2016 года, выпуск электронной валюты, а также совершение сделок купли-продажи с ее помощью, классифицируются официальными статистическими службами Польши.

Взгляды правительства Польши на статус криптовалюты биткоин менялись уже не раз. В 2013 году министр финансов страны заявил, что не рассматривает биткоин в качестве легальной валюты. Позже, в сентябре 2015 года, министерство выступило со следующим заявлением:

К тому же, Польша входит в список стран, которые намерены обложить налогом прибыль с операций с участием цифровых валют. Более того, страну накрыла волна закрытий счетов клиентов, торгующих биткоином, поэтому определение статуса биткона в Польше стало неотложным вопросом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что названы топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Производитель авто приобрел платежный сервис с поддержкой биткоина

По материалам cointelegraph.com