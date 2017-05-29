Европейские банки создадут новый блокчейн-консорциум

Банки одной из стран-членов ЕС создадут еще один блокчейн-консорциум

Группа испанских банков сформировали первый с стране блокчейн-консорциум. Банк Cecabank анонсировал инициативу в пятницу, 26 мая, совместно с компанией Grant Thornton.

В своем сообщении представители Cecabank не уточнили, какие именно финучреждения будут входить в состав консорциума, однако отметили, что «33% из них будут представители банковского сектора Испании». Согласно испанской газете El Pais, членами консорциума станут Abanca, Bankia, CaixaBank, Kutxabank, Ibercaja, Liberbank и Unicaja.

Создание консорциума прокомментировали лишь в Cecabank, уточняя, что инициатива нацелена на то, чтобы банковские сотрудники узнали о технологии блокчейн как можно больше. В Cecabank также не исключают применения технологии в бизнес-процессах банка.

По словам сотрудника Grant Thornton Луи Пастора, цель сотрудничества — создание новых продуктов и сервисов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн-консорциум R3 побил краудфандинговый рекорд. Основными инвесторами стали сами члены консорциума, а также Intel и Temasek Holdings

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По материалам coindesk.com