Европейский стартап предлагает полностью бесплатные денежные переводы

Совершать внутренние и трансграничные переводы можно будет также быстро, как отправить изображение, текстовое сообщение или электронное письмо и к тому же — бесплатно

Ирландский стартап Circle удвоит количество своих сотрудников в Ирландии в рамках планов стать полностью бесплатным международным сервисом для осуществления денежных переводов.

С помощью платформы Circle совершать внутренние и трансграничные переводы можно будет также быстро, как отправить изображение, текстовое сообщение или электронное письмо. Это стало возможным благодаря технологии блокчейн.

Сервис не будет брать комиссию за внешние и трансграничные переводы, отправленные через Circle, а заработок будут приносить дополнительные услуги, которые будут запущены позже.

С момента запуска три года назад Circle удалось привлечь 136 млн долларов (121 млн евро) венчурного капитала.

В прошлом году компания обработала транзакций на сумму 1 млрд долларов.

Сейчас Circle доступен для пользователей в США, Великобритании, Испании и Ирландии. Компания планирует запуск еще на 15 европейских рынках. За последний год количество клиентов Circle выросло на 1,000%, а объем обработанных платежей — на 500%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Android Pay выходит на глобальный рынок денежных переводов. Мобильный кошелек Google можно будет использовать для отправления международных денежных переводов. Такая опция появится благодаря интеграции сервиса с WorldRemit — глобальным провайдером денежных трансферов.

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По материалам irishtimes.com