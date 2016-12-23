Фабрика мира или гипермаркет онлайн: каким будет Китай к 2020

23.12.2016 9:00

Темпы роста китайского e-commerce впечатляют

гипермаркет онлайн

Китай превращается в глобальный онлайнгипермаркет Фото: dreamstime.com

В китайском Министерстве торговли заявляют, что объемы отечественной e-commerce достигнут 40 трлн юаней ($5,8 трлн) к 2020 году.  Кроме того, популяризация интернет-торговли в государстве через три года даст работу 50 млн. китайцев.

Ведомство готово способствовать развитию этой отрасли. В ближайшие дни Министерство собирается выпустить руководство по развитию электронной коммерции и возможным пресечением онлайн-покупок с другими сферами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По прогнозам, в 2016 году объемы онлайн-продаж в Китае достигнут $900 млрд.

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Рубрики: МирНовостиЭлектронная коммерция

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