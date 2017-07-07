Фальшивые доллары наводнили Киев: где могут подкинуть подделку

Поддельная валюта попадает в столицу из арабских стран и самопровозглашенных республик

По мнению экспертов, появление большого числа фальшивых долларов связано с ростом теневого оборота валюты в стране и бездействием полиции. При этом подделки зачастую настолько качественны, что даже опытные люди не всегда могут их различить.

Фальшивка может попасться:

с рук (например, покупатель вашего товара может рассчитаться поддельными купюрами);

в обменном пункте (во многих обменниках существует практика — если кассир принял фальшивку, он должен покрыть кассовые убытки за свой счет. Поэтому, обнаружив в кассе подделку, кассиры пытаются «сплавить» ее клиентам);

в ювелирных и брендовых магазинах (мошенники говорят продавцам, что не имеют при себе гривен и расплачиваются поддельной валютой, а ничего не подозревающий продавец принимает доллары, не желая терять покупателя);

в интернете («серые» купюры продают за 30-50% номинала, причем они пользуются спросом).

Нашествие липовых купюр подтверждают данные столичной прокуратуры. Так, в 2016 году в Киеве было возбуждено 76 уголовных дел по статье фальшивомонетничество, а с начала 2017 года – 22.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как распознать фальшивые доллары. Несколько полезных советов помогут вам не стать жертвой фальшивомонетчиков.

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По материалам: Вести