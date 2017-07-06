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Кокаин и глупая голова: 25 интересных фактов о долларе США

06.07.2017 11:11 Елена Филатова

6 июля 1785 года доллар стал официальной валютой Соединенных Штатов

долларе США

Интересные факты о долларе Фото: thebalance.com

Первые американские доллары появились в обращении в 1794 году, после принятия Монетного акта 1792 года, определившего законодательную основу чеканки денег в США. Документом была введена система, при которой 1 доллар был равен 100 центам. И определен состав золотых и серебрянных монет.
На первой официальной валюте США не изображались портреты президентов до начала 20-го века. Вместо этого на деньгах появлялись фигуры и лица персонажей греческой и римской мифологии и композиции с участием коренных американцев.
Другие интересные факты про доллар — на инфографике.

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Рубрики: ДеньгиИнфографикаМирОбзорыСтатьиСША

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