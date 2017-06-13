Финансы переходят в Mobile. В Киеве пройдет конференция по карточному бизнесу

Конференция «Карточный бизнес и технологии 2017» состоится 20 июня в Киеве

Тренд трансформации банковских услуг из отделений в смартфоны становится все более явным в последние годы. Самой последней и активно обсуждаемой новостью украинского рынка является запуск “mobile only” банка командой бывших топ-менеджеров Приватбанка в сотрудничестве с iBox банком и Universal банком.

20 июня в Киеве состоится специализированная конференция для профессионалов рынка платежей и банковских карт «Карточный бизнес и технологии 2017». Одна из ключевых секций конференции — Mobile money / mobile payment / mobile wallets.

В рамках секции будут обсуждаться все самые актуальные вопросы мобильных платежей:

экономическая целесообразность мобильных платежей

Концепции mobile first и mobile only банков

синергия мобильных операторов и банков, финансовые сервисы от телекомов

запускать ли банкам и телекомам свои wallet или ждать apple pay/android pay?

как обеспечить прием карт и мобильных платежей глобально по всей стране с минимумом инвестиций

Участникам конференции будут представлены бизнес-кейсы и технологические решения mobile banking от Киевстар, Vodafone, Visa, Альфа-банк, MobiPay, SoftwearFinance.

Тарас Горкун, Директор Департамента казначейства и мобильных финансовых услуг компании «Киевстар», расскажет об уникальном опыте мобильных операторов Украины и Казахстана в финансовых сервисах.

Дмитрий Коваль, Лидер направления развития финансовых сервисов Vodafone Ukraine поделится недавно анонсированным проектом Vodafone Pay и взглядами компании на цифровой кошелек сегодня и завтра.

Павел Малышев из Softwear.Finance расскажет про лучшие технологические платформы для построения современного цифрового продукта банка.

Владимир Буданов, директор по маркетингу и продажам MobiPay, раскроет ряд интересных кейсов от MobiPay, которые компания реализует с сетями АЗС, логистическими операторами, ритейлерами и банками по всему миру.

Анжела Кашперук, компания Visa представит технологию mVisa, которая является успешным и универсальным инструментом развития мобильной коммерции, а также поделится планами его запуска в Украине.

Будут также и зарубежные гости. Алексей Корников, Директор департамента разработки электронных каналов из Альфа-Банк (Беларусь), который расскажет про проект развития мобильного банка на примере INSYNC.BY.

Полная программа опубликована на странице конференции.

Завершится сессия докладов праздничным фуршетом. Также участников ждет мастер класс по игре в гольф. Спонсор коктейльного вечера — компания Jack Daniel’s.

Ежегодно данная конференция собирает около 200 специалистов из банков, страховых и финтех-компаний, разработчиков банковского ПО и производителей оборудования.

Место проведения: Гольф Центр на Оболони, расположенный по адресу: Киев, Героев Сталинграда, 10Д

Организатор конференции: BankOnline

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