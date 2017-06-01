В Киеве пройдет банковская конференция «Карточный бизнес и технологии 2017»

Место проведения — Гольф Центр на Оболони

20 июня в Киеве состоится специализированная конференция для профессионалов рынка платежей и банковских карт «Карточный бизнес и технологии 2017», организатором которой традиционно выступает BankOnline. Ежегодно данная конференция собирает около 200 специалистов из банков, страховых и финтех-компаний, разработчиков банковского ПО и производителей оборудования.

В ходе конференции будут обсуждаться наиболее актуальные в этом году для банковского и финтех-сообщества темы:

1. Состояние и перспективы рынка карточек и платежей на 2017-2020 годы

2. Потребительские настроения на рынке банковских услуг

3. Развитие безналичных платежей в инфраструктуре SmartCity

4. Трансформация банковских продуктов в Mobile

5. Финансовые сервисы от операторов мобильной связи, мобильная коммерция

6. Успешные кейсы синергии банков, fintech и ритейла

Вот некоторые из выступлений:

Ростислав Дюк, Руководитель направления электронных финансов проекта USAID «Трансформация финансового сектора», поделится результатами уникального исследования украинских потребителей в отношении электронных финансов и продуктов.

Алексей Пузняк, Вице-президент Альфа-Банк Украина, представит интереснейший совместный проект банка и компании Wargaming.

Тарас Горкун, Директор Департамента казначейства и мобильных финансовых услуг компании «Киевстар», расскажет об уникальном опыте мобильных операторов Украины и Казахстана в финансовых сервисах.

Дмитрий Зарахович, Управляющий партнер UAPAY, представит уникальный на нашем рынке e-commerce совместный проект с компанией OLX — “Безопасная сделка”.

Алина Максименко, Менеджер проекта «Карточка киевлянина» из компании УнИТ, расскажет про возможности платформы карты “Карты киевлянина” не только в части платежей, но и образования (Карточка ученика), медицины, транспорта и административных услуг.

Будут также и зарубежные гости. Алексей Корников, Директор департамента разработки электронных каналов из Альфа-Банк (Беларусь), который расскажет про проект развития мобильного банка на примере INSYNC.BY.

Полная программа опубликована на странице конференции.

Место проведения: Гольф Центр на Оболони, расположенный по адресу: Киев, Героев Сталинграда, 10Д

Зарегистрироваться на конференцию по цене ранней регистрации со скидкой 40% можно до 1го июня включительно на странице конференции.

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