В Украине появится первый полностью мобильный банк

Анонсирован запуск первого в Украине мобильного банка, у которого не будет отделений

О появлении нового сервиса Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.

Новый мобильный банк будет работать под брендом iBox Bank и планирует предоставлять кредитные лимиты до 100 тыс грн с льготным периодом до 2 месяцев, начислять высокий процент на остаток средств на карте, а также возвращать проценты от покупок.

«Самое сенсационное то, что это будет первый в Украине mobile-only банк. Во-первых, у банка не будет отделений. Во-вторых, для его использования будет нужен смартфон. Мы долго спорили с владельцами банка, насколько Украина готова к такому формату. Ведь mobile-only банков и в мире-то немного! Но, в конце концов, пришли к выводу, что это было бы безумием открывать отделения в XXI веке. А смартфоны сегодня есть уже почти у каждого второго украинца», — рассказал Дмитрий Дубилет.

Помимо приложения, в арсенале нового мобильного банка — терминалы iBox, которых насчитывается более 5300 по всей стране. Благодаря этому ожидается, что пополнение карт и работа с платежами будут более удобными, чем в любом другом банке.

Компании iBox Bank и Fintech Band (создана бывшими топ-менеджерами «ПриватБанка») готовятся представить мобильное приложение и новую кредитную карту этой осенью.

Зарегистрироваться, чтобы первым получить приглашение стать клиентом нового банка, можно уже сейчас, перейдя по ссылке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что онлайн-банкинг Ощадбанка может стать альтернативой 1С. Новая система предоставит предприятиям малого и среднего бизнеса возможность обмениваться данными с бухгалтерскими системами и вести налоговый учет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы переходят на безналичные платежи — инфографика