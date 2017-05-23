Онлайн-банкинг Ощадбанка может стать альтернативой 1С

Ощадбанк разрабатывает продвинутый интернет-банкинг, ориентированный на обслуживание малого и среднего бизнеса

Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

По его словам, сейчас новая система тестируется в трех областных управлениях, а в ближайшие несколько месяцев ее планируют ввести в общенациональную эксплуатацию.

Система предоставит возможность обмениваться данными с бухгалтерскими системами и вести налоговый учет. Таким образом, уже к концу 2017 года предприниматели смогут использовать ее вместо российского программного обеспечения для бухгалтеров 1С, которое попало под санкции СНБО Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк отменит привязку карт и счетов к отделениям. Проект обеспечит консолидацию информации по 24 региональным управлениям банка в единую централизованную систему.

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По материалам biz.nv.ua