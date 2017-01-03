Fitch понизило рейтинг ПриватБанка

В агентстве поставили под сомнение стратегический характер государственной собственности ПриватБанка

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ПриватБанка с «ССС» до «RD» (ограниченный дефолт).

Такое решение было принято на основании заявления Нацбанка об участии связанных и необеспеченных кредиторов ПриватБанка в рекапитализации, путем конвертации обязательств банка в капитал.

Понижение рейтинга ПриватБанка отражает и тот факт, что господдержка оказалась недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов. Поэтому, утверждают в Fitch, впредь на поддержку государства надеяться не стоит.

«Последняя точка зрения, в свою очередь, отражает нестратегический характер государственной собственности ПриватБанка и ограниченную способность властей предоставлять поддержку в иностранной валюте в случае необходимости», — говорится в заявлении Fitch.

Напомним, 19-21 декабря Фонд гарантирования увеличил уставный капитал Приватбанка на 29,4 млрд грн (до 50,7 млрд грн) за счет принудительной конвертации в акции банка вкладов связанных лиц и обремененных обязательств Приватбанка перед юридическими и физическими лицами, которые не связаны с банком.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк снижает процентные ставки по валютным депозитам.

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По материалам delo.ua