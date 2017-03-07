Где богатеют быстрее всего: список стран с самым стремительным ростом числа богачей

Лидерами по темпам роста количества людей с состоянием в несколько десятков миллионов долларов являются страны Азии

Международная консалтинговая компания Knight Frank провела исследование, по результатам которого определила, в каких странах люди накапливают миллионные состояния быстрее всего.

Так, согласно данным Knight Frank, на первом месте по показателю увеличения числа богачей среди местного населения оказался Вьетнам. Здесь количество людей, обладающий свободными оборотными финансовыми средствами в размере 30 млн долларов и выше (без учета движимого и недвижимого имущества) достигло 200 человек. С 2010 по 2016 год таких людей во Вьетнаме стало больше на 320%.

Далее за Вьетнамом по темпам роста количества богачей с 2010 по 2016 гг. идет Индия (290%) и Китай (281%).

К 2026 году список богачей Вьетнама вырастет еще на 340 человек (170%). Количество миллионеров Вьетнама за аналогичный период вырастет с 14,300 до 38,600 человек.

Всемирный Банк отмечает, что за последние 25 лет экономические и политические реформы во Вьетнаме принесли значительные трансформации и помогли населению обогатиться. В банке прогнозируют, что до 2020 года ВВП страны будет расти в среднем на 6% ежегодно.

В течение следующих 10 лет в Европе количество богачей вырастет на 12%, а в Азии — на 91%.

За последние 10 лет количество очень богатых людей по всему миру выросло на 42%. К 2020 году показатель вырастет еще на 43% и достигнет 275,740.

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По материалам vnexpress.net