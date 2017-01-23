Глобальные планы Ant Financial: 2 млрд клиентов и технология блокчейн

Финансовое подразделение Alibaba намерено привлечь около 2 млрд пользователей в течение ближайших 10 лет

Ant Financial, финансовое подразделение китайского гиганта в сфере электронной коммерции Alibaba, исследует возможности технологии блокчейн и намерено повысить число своих клиентов до 2 млрд человек в течение ближайших десяти лет.

Ant Financial добилась огромного успеха на постоянно развивающемся рынке Китая — сейчас мобильным кошельком Alipay пользуются более 450 млн человек.

Однако, CEO компании Эрик Джинг утверждает, что в его планах превратить компанию в игрока глобального уровня.

С этой целью компания привлекла более 4,5 млрд долларов в ходе инвестиционного раунда, что поможет Ant Financial в проведении таких сделок, как приобретение 40% акций India’s Paytm.

Также, компания активно проводит исследования технологии блокчейн, биометрии и искусственного интеллекта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba создаст 1 млн рабочих мест в США.

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По материалам finextra.com