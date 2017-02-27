Голосовой помощник Google будет на всех смартфонах на ОС Android

Google сделает свой голосовой помощник доступным для широкой пользовательской аудитории
В корпорации Google сообщили, что оснастят своим голосовым помощником Google Assistant все смартфоны на базе новых версий ОС Android.
Ранее голосовой помощник Google Assistant был ограничен продукцией Google.
В прошлом году на смартфоны на базе Android приходилось 85% глобального рынка смартфонов, а на iOS – 15%, согласно исследованию IDC.
Google Assistant будет доступен пользователям смартфонов на Android 7.0 Nougat и Android 6.0 Marshmallow в США уже на текущей неделе.
Позже виртуальным помощником смогут пользоваться в Австралии, Канаде и Великобритании. Пока что доступна только версия на английском языке.
Позже Google Assistant запустится для пользователей Android в Германии на немецком языке. Сейчас компания разрабатывает версии на нескольких других языках.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что в Google Assistant скоро появится функция платежей.
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По материалам reuters.com