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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Голосовые платежи: европейский банк запускает новый сервис

14.02.2017 14:03

Santander стал первым банком в Великобритании, позволившим аутентифицировать платежи с помощью технологии распознавания голоса

Голосовые платежи Santander

Голосовые платежи: европейский банк запускает новый сервис. Фото: alltopstartups.com

Santander стал первым банком в Великобритании, представившим сервис голосовых платежей — услугу аутентификации платежей, с помощью технологии распознавания голоса.

Так, пока другие банки делают ставку на биометрию, как способ усовершенствования опыта совершения платежей, Santander решил внедрить голосовые команды, которые позволят клиентам мониторить персональные финансы.

Santander усовершенствовал свое мобильное банковское приложение SmartBank, в котором пользователи могут совершать денежные переводы и идентифицировать платежи, используя лишь свой голос. Банк уже тестирует новую технологию на основе своего банковского приложения для iOS.

santander

В прошлом году Santander запустил сервис голосовых команд в SmartBank, который позволяет контролировать свои расходы.

ed-metzger

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что у Samsung Pay тоже появится голосовой помощник — Bixby.

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По материалам paymenteye.com

Рубрики: FinTechSantanderБанкиЕвропаНовостиТехнологии

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