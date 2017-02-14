Голосовые платежи: европейский банк запускает новый сервис

Santander стал первым банком в Великобритании, позволившим аутентифицировать платежи с помощью технологии распознавания голоса

Santander стал первым банком в Великобритании, представившим сервис голосовых платежей — услугу аутентификации платежей, с помощью технологии распознавания голоса.

Так, пока другие банки делают ставку на биометрию, как способ усовершенствования опыта совершения платежей, Santander решил внедрить голосовые команды, которые позволят клиентам мониторить персональные финансы.

Santander усовершенствовал свое мобильное банковское приложение SmartBank, в котором пользователи могут совершать денежные переводы и идентифицировать платежи, используя лишь свой голос. Банк уже тестирует новую технологию на основе своего банковского приложения для iOS.

В прошлом году Santander запустил сервис голосовых команд в SmartBank, который позволяет контролировать свои расходы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что у Samsung Pay тоже появится голосовой помощник — Bixby.

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По материалам paymenteye.com