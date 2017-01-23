Горящий смартфон: Samsung назвала причины возгорания Galaxy Note 7

После проведенного анализа Samsung выявила две основные причины фиаско Galaxy Note 7

В воскресенье, 22 января, компания Samsung заявила, что причиной возгорания смартфонов Galaxy Note 7 стала спешка при производстве и неисправность аккумуляторной батареи.

Напомним, в сентябре прошлого года после поступления в продажу смартфонов Samsung Galaxy Note 7 потребители начали жаловаться на то, что смартфоны нагреваются и даже загораются при зарядке.

После серии инцидентов с возгоранием Samsung снял 2,5 млн устройств с продажи.

Затем, в октябре, один из смартфонов Note загорелся за несколько минут до взлета самолета, на борту которого находился его владелец. После инцидента Министерство транспорта США запретило использование этой модели смартфонов на борту самолетов.

Несмотря на то, что компания сняла смартфон с продажи, ее подразделение в США столкнулось с судебными исками от трех бывших владельцев Galaxy Note 7, у которых возникли проблемы в ходе пользования смартфоном.

После 7-месячных проверок, которые проводила Samsung, было выявлено несколько причин возгорания смартфона — недочеты в архитектуре аккумуляторов и спешка при производстве, которая была нацелена на поступление Galaxy Note 7 на рынок раньше его главного конкурента — iPhone 7.

В проверке Samsung принимали участие 700 специалистов, которые проанализировали 200 тыс смартфонов. Samsung также наняла независимых экспертов — компании UL, Exponent и TUV Rheinland – которые пришли к аналогичным выводам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что у Samsung Pay тоже появится голосовой помощник.

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По материалам pymnts.com