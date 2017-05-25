iForum-2017: прямая трансляция (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Киеве стартовала конференция iForum 2017. Журнал PaySpace Magazine ведет прямую текстовую трансляцию с события

16:30

Стартует финал конкурса IT-проектов по е-демократии Egap Challenge DemoDay. Совсем скоро мы узнаем о лучших украинских стартапах в сфере образования, инфраструктуры, экологии и агропромышленности.

16:02

Каким должен быть youtube-канал у бизнеса? Рассказывает Семён Кременюк, Komandda.

15:44

Николай Щербина, ПриватБанк: «Эффективность рассылок хуже, чем продажи в отделениях и по телефону. Но их низкая стоимость по сравнению с более традиционными ресурсами, заставляет банкиров совершенствовать email-канал».

15:20

Intertop: Самые эффективные каналы отправки уведомлений для покупателей — почта, SMS, Viber.

15:10

Дмитрий Сергеев, основатель сервиса Depositphotos, рассказал о том, стоит ли украинским проектам идти на Запад и получится ли. «Мы уже находимся на Западе. Нужно этим пользоваться. Проблем с выходом на Запад нет никаких. Есть только глупость: странные проекты, страх перед проигрышем, неумение искать. Но самая большая проблема — низкая самооценка».

15:00

Как привлечь и удержать покупателя — с помощью бонусов или скидок? Валерия Толочина, Intertop рассказала, что база лояльных клиентов магазина выросла в 10 раз после того, как покупателям стали начислять бонусы за потраченные в магазине средства.

Фото с iForum 2017

14:50

Очередь на доклад по искусственному интеллекту

14:29

Как удержать клиента интернет-магазина? Рассказывает Юлия Шилова, le boutique. «С помощью промо-писем мы получаем 60% дохода».

Фото с iForum 2017

14:20

«Сегодня Blockchain — это уже тренд. Это реальность. Или мы подстроим эту реальность под себя, или она поглотит нас» — Давид Кизириа

14:15

«Технологии для меня — это уже не просто инструмент. Это на подсознательном уровне» — Давид Кизириа

14:10

Давид Кизириа, Советчик Президента Украины: «Украинцы неправильно используют энергию и свой потенциал».

13:45

Андрей Чередниченко: Почему киберспорт такой популярный сейчас? Во-первых, разработчики делают его интересным и привлекательным. Во-вторых, средняя выручка с пользователя в этой сфере выросла в 8 раз и будет расти еще.

13:20

На потоке «Видеоблоги и киберспорт» обсуждают перспективы киберспортивных стартапов. Иван Данишевский, ESM.one: «Киберспорт сейчас делают геймеры, и это сильно сказывается на его качестве».

12:17

«Я считаю, что цели на самом деле две. Первая — сократить количество людей в этих соцсетях. И этим уменьшить влияние. Эта цель будет в какой-то степени достигнута. Вторая — получить возможность следить за украинскими гражданами и без судов принимать решение о блокировке уже внутри украинских сайтов. Будет она достигнута или нет — зависит от нас с вами. Решение на самом деле сумбурное и не самое лучшее» — Александр Ольшанский о блокировке российских сайтов в Украине

12:10

«Целью санкций было уменьшение пользования этими ресурсами. Эта задача будет достигнута, я уверен. Единственный вопрос, почему этого не сделали еще в 2014 году» — Давид Браун, TemplateMonster

12:06

Евгений Шевченко, UaMaster: «Малый бизнес потерял часть клиентов. Для них это действительно удар. Однако частично они сами виноваты в этом. Ведь нельзя вести коммуникацию с клиентами только в одном канале. Уже к осени большинство торговцев мигрируют из российских соцсетей в тот же Facebook, из Яндекса — в Google».

12:05

На пресс-конференции обсуждают санкции в отношении российских сайтов.

11:50

Будут ли игры на iForum? Скорее iForum будет на играх! По деньгам и аудитории видеоигры — уже номер один в сфере развлечений, отметил Дмитрий Базилевич (Wargaming).

11:44

Дмитрий Гадомский, Axon Partners: «У юристов стало меньше работы. Поскольку экспорт услуг упростили, обысков среди IT-компаний стало меньше раза в два, и в следующем году станет меньше ещё в два раза».

11:31

Александр Ольшанский: «Этот год станет переломным. То, что случится в этом году, станет трендом в последующие 5-10 лет. Судя по ряду графиков, дно мы прошли ещё месяца полтора назад».

11:25

Стартовала пресс-конференция в рамках iForum2017.

11:20

На iForum собралось уже 8 тыс человек.

11:05

Лет через 10 у каждого в доме будут летать маленькие дроны. Многие даже перестанут это замечать — Алексей Мась, доклад «Как IT побеждает другие индустрии».

10:30

Андрей Осадчий представил статистику онлайн-покупок в Украине. Так, 40% онлайн-покупателей уже заказывают товары в иностранных интернет-магазинах, а 50% освоили шопинг в соцсетях.

10:30

Многие решения сегодня в нашей стране основаны на каких-то мифах и предрассудках. По сути, мифы, которые живут в наших головах, управляют нашей жизнью — отметил Ольшанский в своём докладе.

10:12

Доклад Александра Ольшанского. Информационная революция — путь в новое средневековье.

10:00

Александр Ольшанский поблагодарил США за помощь и пригласил к слову Мари Йованович.

09:55

«В этом году iForum сильно другой, чем в предыдущие годы. В 2016 году мы впервые почувствовали экономический рост. Этот iForum про развитие. Слоган в этом году — «Вверх». Создавайте свои бизнесы, двигайтесь вперед. Лучшего времени не будет.» Александр Ольшанский

9:40

Через несколько минут начинается ежегодная крупнейшая IT-конференция в Украине.