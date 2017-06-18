Инвестиции в IoT: какие сферы самые перспективные

Эксперты прогнозируют, что в текущем году рынок интернета вещей вырастет на 16,7%

Исследовательская компания International Data Corp. (IDC) обновила свои прогнозы по развитию рынка интернета вещей (Internet of Things, IoT). Согласно экспертам IDC, в текущем году рынок вырастет на 16,7% и достигнет 800 млрд долларов, а к 2021 году глобальные расходы на IoT составят 1,4 трлн долларов, в основном за счет компаний, которые инвестируют в аппаратное обеспечение, программное обеспечение, а также сервисы, которые составляют инфраструктуру интернета вещей.

Эксперты утверждают, что в текущем году основная часть инвестиций на рынке IoT будет направлена на такие сферы, как производственные операции, мониторинг перевозок, управление производственными активами, а также смарт-технологии для электросистем, газосистем, водоснабжения и технологий смарт-строительства.

Многообещающими с точки зрения инвестирования также являются технологии умного дома, автоматизация оборудования в аэропортах, технологии зарядки электромобилей и контекстуальный маркетинг.

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Ранее сообщалось о том, что Mastercard приобрела компанию по обеспечению безопасности IoT-устройств. По оценкам экспертов, к 2020 году рынок интернета вещей будет насчитывать около 50 млрд смарт-устройств. Однако с развитием IoT повышается и интерес к этой сфере со стороны хакеров.

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По материалам pymnts.com