iPhone 8 будет оснащен лазерным сенсором для распознавания лиц

Аналитик американской компании поделился своей информацией о новом iPhone

Ожидается, что новый iPhone 8 станет самым высокотехнологичным смартфоном компании Apple. У телефона будет новый дизайн, улучшенный экран и сенсор для распознавания отпечатка пальца. Согласно аналитику из Cowen and Company, девайс также будет оснащен лазерным сенсором для распознавания лиц. Об этом собщает technobuffalo.com.

Тимоти Аркури поделился своей информацией о новом iPhone:

К тому же, по информации Аркури, Apple запустит третий 5,8-дюймовый iPhone, с огибающим OLED-дисплеем и сенсором для распознавания отпечатка пальца. Слухи об этом появились еще в конце прошлого года, поэтому заявление Аркури не ново, что прибавляет пользователям уверенности в том, что новый девайс от Apple будет именно таким.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple сократит производство iPhone 7.

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По материалам technobuffalo.com