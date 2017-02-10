iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном компании Apple

По слухам, новый iPhone 8 станет самым высокотехнологичным смартфоном компании

Ожидается, что Apple представит свои iPhone 7s и iPhone 7s Plus этой осенью. По прогнозам, масштабы модернизации обоих устройств будут достаточно скромными. А вот iPhone 8 станет настоящей сенсацией.

Согласно отчету Fast Company, новый iPhone 8 станет самым высокотехнологичным смартфоном компании Apple. У телефона будет новый дизайн, улучшенный экран и сенсор для распознавания отпечатка пальца. Согласно аналитику из Cowen and Company, девайс также будет оснащен лазерным сенсором для распознавания лиц и 5,8- дюймовым OLED-дисплеем.

Высока вероятность того, что iPhone 8 будет оснащен линзой с двойной камерой, большим объемом памяти, чем существующий iPhone 7, рамой из нержавеющей стали и стеклянным корпусом.

По слухам, Apple избавит свой новый Айфон от физической кнопки Home. Вместо этого, устройство получит «виртуальную кнопку», которая будет встроена непосредственно в дисплей. Однако в Fast Company утверждают, что технология все еще «находится в процессе развития», поэтому, возможно, кнопака «Домой» у Айфона в итоге останется без изменений.

В Fast Company также прогнозируют, что кнопки регулировки звука и питания могут быть заменены на сенсорные подложки, что будет органично смотреться в рамках нового дизайна устройства — гладкого черного монолита.

Ввиду кардинально нового дизайна и технологии, в Fast Company утверждают, что iPhone 8 также будет самым дорогим из всех моделей — очень вероятно, что его цена превысит 1 тыс долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалост о том, что Apple нашла нового производителя для iPhone.

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По материалам technobuffalo.com