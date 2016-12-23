Искусственный интеллект и виртуальная реальность: 10 потребительских трендов 2017 года

Компания Ericsson назвала 10 самых популярных потребительских трендов следующего года

Компания Ericsson представила свой прогноз касательно самых популярных потребительских трендов следующего года. Топ-трендом 2017 года будет искусственный интеллект, который постепенно проникает в нашу повседневную жизнь.

Так, Ericsson назвала самые популярные потребительские тренды на 2017 год:

Все больше людей хотят проникновения искусственного интеллекта в их жизни. 35% пользователей интернета хотели бы видеть искусственный интеллект в роли своего рабочего ассистента, а 25% — в роли своего руководителя. Однако 50% респондентов считают искусственный интеллект опасным. В частности, данная технология может стать причиной того, что многие люди потеряют свои рабочие места, ведь их функции с легкостью смогут выполнять роботы.

Приложения активно используются для упрощения и автоматизации некоторых аспектов жизни. В то же время, наблюдается ускорение развития интернета вещей. 40% респондентов уверены в том, что придет такое время, когда смартфоны смогут изучать привычки и выполнять ряд функций своих владельцев.

И снова о потере рабочих мест — вскоре искусственный интеллект заменит и водителей. 25% респондентов поддерживают идею замены водителей на автопилоты, ведь считают, что это будет намного безопаснее для пешеходов. 65% опрошенных хотели бы приобрести автомобиль с автопилотом.

80% опрошенных убеждены, что всего через три года виртуальная реальность достигнет такого уровня развития, что ее невозможно будет отличить от физического мира.

Респонденты прогнозируют, что развитие новых технологий будет иметь негативное влияние на здоровье людей. В частности, использование приложений виртуальной и дополненной реальности будет вызывать укачивания, от которых 33% респондентов готовы принимать соответствующие таблетки.

Несмотря на то, что большинство людей пытаются обезопасить себя как можно сильнее, 60% респондентов признают, что пользование смартфонами несет в себе риск.

Влияние социальных сетей на наши жизни продолжает расти. Для 34% интернет-пользователей соцсети являются основным источником новостей. 25% полагаются на мнение друзей в соцсетях больше, чем на мнения общественных деятелей.

Более 50% респондентов хотели бы иметь очки дополненной реальности. Среди возможных вариантов их использования: подсвечивание темных участков, оповещение об опасности, возможность менять или устранять элементы окружающей среды, которые раздражают.

Более 30% опрошенных убеждены, что в интернете больше не существует такого понятия, как приватность, поэтому 50% участников исследования довольствуются «достаточно хорошим» уровнем приватности.

По прогнозам экспертов, всего через пять лет все интернет-пользователи будут обеспечены всеми продуктами и сервисами от пяти крупнейших ИТ-компаний.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что назван главный тренд для смартфонов в 2017 году.

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