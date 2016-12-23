Искусственный интеллект и виртуальная реальность: 10 потребительских трендов 2017 года

23.12.2016 16:43

Компания Ericsson назвала 10 самых популярных потребительских трендов следующего года

Топ-10 потребительских трендов

Искусственный интеллект и виртуальная реальность: 10 потребительских трендов 2017 года. Фото: elearningindustry.com

Компания Ericsson представила свой прогноз касательно самых популярных потребительских трендов следующего года. Топ-трендом 2017 года будет искусственный интеллект, который постепенно проникает в нашу повседневную жизнь.

Так, Ericsson назвала самые популярные потребительские тренды на 2017 год:

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Все больше людей хотят проникновения искусственного интеллекта в их жизни. 35% пользователей интернета хотели бы видеть искусственный интеллект в роли своего рабочего ассистента, а 25% — в роли своего руководителя. Однако 50% респондентов  считают искусственный интеллект опасным. В частности, данная технология может стать причиной того, что многие люди потеряют свои рабочие места, ведь их функции с легкостью смогут выполнять роботы.

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Приложения активно используются для упрощения и автоматизации некоторых аспектов жизни. В то же время, наблюдается ускорение развития интернета вещей. 40% респондентов уверены в том, что придет такое время, когда смартфоны смогут изучать привычки и выполнять ряд функций своих владельцев.

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И снова о потере рабочих мест — вскоре искусственный интеллект заменит и водителей. 25% респондентов поддерживают идею замены водителей на автопилоты, ведь считают, что это будет намного безопаснее для пешеходов. 65% опрошенных хотели бы приобрести автомобиль с автопилотом.

mixed-reality

80% опрошенных убеждены, что всего через три года виртуальная реальность достигнет такого уровня развития, что ее невозможно будет отличить от физического мира.

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Респонденты прогнозируют, что развитие новых технологий будет иметь негативное влияние на здоровье людей. В частности, использование приложений виртуальной и дополненной реальности будет вызывать укачивания, от которых 33% респондентов готовы принимать соответствующие таблетки.

smartphone

Несмотря на то, что большинство людей пытаются обезопасить себя как можно сильнее, 60% респондентов признают, что пользование смартфонами несет в себе риск.

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Влияние социальных сетей на наши жизни продолжает расти. Для 34% интернет-пользователей соцсети являются основным источником новостей. 25% полагаются на мнение друзей в соцсетях больше, чем на мнения общественных деятелей.

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Более 50% респондентов хотели бы иметь очки дополненной реальности. Среди возможных вариантов их использования: подсвечивание темных участков, оповещение об опасности, возможность менять или устранять элементы окружающей среды, которые раздражают.

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Более 30% опрошенных убеждены, что в интернете больше не существует такого понятия, как приватность, поэтому 50% участников исследования довольствуются «достаточно хорошим» уровнем приватности.

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По прогнозам экспертов, всего через пять лет все интернет-пользователи  будут обеспечены всеми продуктами и сервисами от пяти крупнейших ИТ-компаний.

michael-bjorn

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что назван главный тренд для смартфонов в 2017 году.

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Рубрики: Итоги 2016НовостиТехнологии

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