Итоги 2016 для Prozorro: сколько казенных денег сохранила система

2016 год стал для системы Prozorro переломным

С 1 апреля система электронных государственных закупок стала обязательной для всех центральных органов исполнительной власти – министерств, государственных комитетов, департаментов и комиссий. А уже с 1 августа стала обязательной для всех государственных предприятий.

За этот год благодаря платформе открытых закупок, государству удалось сэкономить около 8 млрд грн госбюджета. Об этом сообщил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Помимо экономии, система стимулировала развитие украинского бизнеса, которому теперь стало проще выполнять заказы государства. А также начала борьбу с коррупцией в госзакупках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Помимо закупок, Prozorro занимается и продажей государственного иммущества. Недавно стало известно, когда активы всех неплатежеспособных банков начнут продаваться исключительно через Prozorro.Продажи.

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