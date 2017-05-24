Известный платежный сервис запускает предоплаченные карты в Bitcoin

Платежный сервис BitPay расширил свое партнерство с Visa и запустил дебетовую карту Bitcoin

Новый вид карт будет доступен в 131 стране мира.

Пользователи смогут пополнять карты BitPay долларами с использованием криптовалюты, которую затем можно будет тратить в магазинах по всему миру на покупки в евро, британских фунтах или долларах США.

При пополнении карты с пользователей будет взиматься соответствующая комиссия сети Bitcoin.

По данным CoinDesk, основанный в 2011 году платежный сервис BitPay, является одним из старейших Bitcoin-стартапов. После того, как в 2016 году удалось реализовать на внутреннем рынке США все выпущенные 15 тыс карточек BitPay, значительно возрос спрос и в других странах мира.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена биткоинов в первый раз в истории превысила 2000 долларов. Таким образом, с начала года цена биткоин выросла более чем на 100%.

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По материалам thepaypers.com