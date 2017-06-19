Как получить электронную лицензию на перевод средств за рубеж — инфографика

На основании э-лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу

Национальный банк Украины запускает выдачу валютных лицензий в электронной форме. Физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.

На основании е-лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислять иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тыс долларов США (в эквиваленте).

Воспользоваться электронной лицензией можно для трех видов валютных операций:

инвестиции за границу

размещение средств на собственных счетах за пределами Украины

выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни

Для предоставления электронной лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную систему «Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций».

Как получить е-лицензию?

Чтобы получить е-лицензию физическое лицо должно обратиться в любой уполномоченный банк, в котором он имеет открытый собственный счет, и представить следующие документы (в бумажной или электронной форме):

заявление в НБУ о выдаче электронной лицензии

документы, свидетельствующие о наличии у этого физического лица доходов в сумме, достаточной для осуществления перевода средств на основании электронной лицензии

оригиналы или копии документов, подтверждающих цель осуществления перевода из Украины (кроме случая перевода средств на свой счет).

В свою очередь, уполномоченный банк при условии соответствия представленной заявителем информации направляет в Национальный банк запрос в электронном виде для выдачи этому лицу электронной лицензии.

На основании такого запроса Национальный банк в автоматизированном порядке выдает физическому лицу е-лицензию путем внесения учетной записи в базу, о чем банк сообщает клиенту.

Такая упрощенная система предоставления индивидуальных лицензий облегчит и ускорит проведение физическими лицами соответствующих валютных операций. В то же время, по оценкам Национального банка, объем таких операций не будет иметь существенного влияния на состояние валютного рынка.

Эта система утверждена Постановлением Правления НБУ №54 от 15 июня 2017 года «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Физические лица смогут воспользоваться ею с 3 июля 2017 года.

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