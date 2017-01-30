Как украинские банки будут выбирать клиентов для выдачи кредитов

В 2017 году банкиры будут давать кредиты надежным клиентам

В приоритете у банкиров в текущем году будут надежные клиенты. Уровень их надежности будет оцениваться, исходя из их поведения во время экономического кризиса 2008 года и потрясений, которые наблюдаются на протяжении последних трех лет. В частности, сотрудники банков будут учитывать:

— репутацию заемщика,

— выполнение им графика погашения кредита,

— сохранность залогов, перепорученных банкам и т.д.

Сейчас банки делают ставки на рынок потребительских кредитов.

Возобновление долгосрочного кредитования на данном этапе невозможно, поскольку в этом случае банкам придется существенно снизить процентные ставки из-за медленного уменьшения доходности депозитов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцам не дадут кредиты в валюте.

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По материалам ubr.ua