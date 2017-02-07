Российские платежные карты МИР лишились базовой защиты

Платежная система Мир отказалась от базовой защиты своих платежных карт
Начиная с февраля с обратной стороны карт исчезнет полоса для подписи клиента. В Национальной Системе Платежных Карт (НСПК) считают, что подпись давно перестала быть средством защиты карты и идентификатором ее владельца. Поэтому теперь банки будут наносить на пластик специальную ленту для подписи исключительно по собственному желанию.
Это правило не распространяется на карты, выпущенные совместно с международными платежными системами. Ведь за рубежом подпись на карте все еще остается одним из элементов идентификации ее держателя.
Кроме подписи, национальный оператор платежных карт отказался от голограмм. Теперь дебетовые и предоплаченные карты «Мир» будут выпускаться без этого уровня защиты.
Российская платежная система пошла на такие меры чтобы снизить стоимость выпуска карт.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что в России были выпущены кобейджинговые карты Мир совместно с японской платежной системой JCB. Также в России уже выпускают карты под брендом «Мир-Maestro».
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По материалам: PlusWorld