Российские платежные карты МИР лишились базовой защиты

Платежная система Мир отказалась от базовой защиты своих платежных карт

Начиная с февраля с обратной стороны карт исчезнет полоса для подписи клиента. В Национальной Системе Платежных Карт (НСПК) считают, что подпись давно перестала быть средством защиты карты и идентификатором ее владельца. Поэтому теперь банки будут наносить на пластик специальную ленту для подписи исключительно по собственному желанию.

Это правило не распространяется на карты, выпущенные совместно с международными платежными системами. Ведь за рубежом подпись на карте все еще остается одним из элементов идентификации ее держателя.

Кроме подписи, национальный оператор платежных карт отказался от голограмм. Теперь дебетовые и предоплаченные карты «Мир» будут выпускаться без этого уровня защиты.

Российская платежная система пошла на такие меры чтобы снизить стоимость выпуска карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в России были выпущены кобейджинговые карты Мир совместно с японской платежной системой JCB. Также в России уже выпускают карты под брендом «Мир-Maestro».

ВАМ ПОНРАВИТСЯ — ТОП-10 страшных вещей, которые нельзя делать с банковской картой

По материалам: PlusWorld