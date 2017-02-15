Киберзамешательство: потребители не чувствуют уверенности в киберпространстве

Онлайн-потребители хотят знать больше о киберугрозах и как от них защититься

Американские потребители находятся в состоянии «киберзамешательства». Такие выводы сделали компании Kaspersky Lab и HackerOne по результатам недавно проведенного исследования «Hacking America: Cybersecurity Perception».

Так, исследование выявило, что как потребители, так и компании в США нуждаются в более глубоком понимании природы киберугроз и способов защиты конфиденциальных данных.

Из 5 тыс опрошенных американцев только 36% утверждают, что согласились бы стать клиентами компании, в которой работают, зная всю информацию о том, как эта компания относится к защите конфиденциальной информации.

22% респондентов сообщили, что они скорее готовы стать клиентами компании, которая пользуется услугами хакеров в рамках стратегии по киберзащите, чем компании, которая этого не делает.

Такого мнения придерживаются 29% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет. Для большинства (55%) потребителей старше 55 лет этот фактор абсолютно неважен, когда речь идет о выборе товара для покупки в интернете.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что все больше украинцев ежедневно становятся жертвами кибератак.

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По материалам pymnts.com