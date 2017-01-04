Китай запустит финтех-фонд стоимостью $1,5 млрд

Китай продолжает стремиться к статусу лидера на глобальном рынке финансовых технологий

Консорциум китайских государственных и частных компаний создал инвестиционный фонд стоимостью 1,44 млрд долларов, который будет заниматься слияниями и поглощениями (Mergers and Acquisitions, M&A) в сфере финансовых технологий.

В фонд, который получил название FinTech Merger and Acquisition Fund of Funds, входят такие китайские компании, как Credit China FinTech Holdings, Shanghai Xinhua Distribution Group, China Huarong International и восемь других компаний.

Инвестиции будут направлены в финтех-сферы, такие как большие данные, искусственный интеллект, мобильные платежи, финансирование цепи поставок и технология блокчейн.

Создание финтех-фонда – это еще одно подтверждение тому, что Китай продолжает стремиться к статусу лидера на глобальном рынке финансовых технологий. Согласно оценкам Credit China FinTech, инвестиции Китая в сферу финансовых технологий с июля 2015 года по июнь 2016 года достигли 8,8 млрд долларов, что вдвое больше, чем в 2010 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Дания запустит собственный финтех-центр.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Как финтех трансформирует сферу финансовых услуг

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизнес по-швейцарски: в стране упростят правила для финтех-компаний

По материалам finextra.com