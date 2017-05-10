Китайский аналог Uber получит крупную инвестицию от SoftBank

Японский телекоммуникационный гигант SoftBank инвестирует 5 млрд долларов в Didi Chuxing, который называют китайским Uber

Согласно отчету SoftBank за 2017 финансовый год, компания перечислит крупные инвестиции в Xiaoju Kuaizhi Inc. (прежнее название Didi). Это вложение станет самой значительной операцией SoftBank в 2017 году.

В апреле Didi Chuxing получила финансирование в размере 5,5 млрд долларов и вложила средства в продолжение своей экспансии и в исследования искусственного интеллекта, чтобы в будущем внедрить продвинутые системы в свои транспортные услуги. Ранее в компании сообщали, что достигли отметки в 400 миллионов пользователей в 400 городах, а в августе 2016 года Didi выкупила китайское подразделение Uber.

Помимо SoftBank, в список инвесторов Didi Chuxing входит Apple, которая инвестировала в компанию 1 млрд долларов.

Didi официально не называет размер своей капитализации, однако из источников стало известно, что это более чем 50 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что SoftBank заинтересовался индийским кошельком Paytm. В корпорации объявили, что собираются инвестировать в Paytm 1,4 млрд долларов с целью развития мобильных платежей.

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По материалам techcrunch.com