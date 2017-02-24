Коммунальные платежи можно будет оплатить мгновенно с помощью QR-кода

ПриватБанк запустил сервис мгновенной оплаты коммунальных платежей с помощью Privat24 и QR-кодов

Теперь счета за коммунальные услуги можно будет оплатить мгновенно в бесконтактном режиме. Соответствующий сервис — который работает на основе мобильного приложения Privat24 и QR-кодов — запустил ПриватБанк.

Об этом сообщают в пресс-службе банка.

Новый сервис уже запущен в нескольких городах Украины — Полтаве, Мариуполе, Черкассах и Ивано-Франковске. Технология «Платежи по QR-коду» является открытой национальной платформой, которая позволяет бесконтактно оплачивать любые коммунальные платежи в любой точке страны.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо скачать на смартфон мобильное приложение Privat24, перейти в «Мои платежи», затем — в «Новый платеж» и отсканировать QR-код на платежке.

Для тех, у кого еще нет смартфона, в банке предлагают совершить платеж с помощью QR-кода прямо в отделениях банка, воспользовавшись планшетом сотрудника отделения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк докапитализируют еще на несколько миллиардов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кредит на жилье: в ПриватБанке можно будет взять ипотеку