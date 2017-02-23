ПриватБанк докапитализируют еще на несколько миллиардов

Такое решение принял Кабинет министров Украины

Кабинет министров принял решение о докапитализации ПАО КБ «ПриватБанк» на 9,8 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении правительства №89 от 22 февраля.

В Кабмине отметили, что капитализация предусматривалась на сумму до 116,8 млрд грн, однако пополнение уставного капитала банка в 2016 году произошло на сумму 107 млрд грн.

Увеличение уставного капитала банка произойдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка.

Минфину поручено осуществить выпуск ОВГЗ в размере указанной суммы со сроком обращения до 15 лет с индексированной стоимостью и процентной ставкой дохода на уровне 6% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПриватБанка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк внедрил новый комплекс услуг для клиентов из IT-отрасли.

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