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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Компания МТС запустила электронный кошелек

14.02.2017 16:24

Абоненты МТС смогут расплачиваться со своего счета

Кошелек МТС

Кошелек МТС Фото: mts.by

Мобильный оператор МТС запустил электронный кошелек для клиентов в России. Его можно пополнять с помощью банковских карт и пользоваться для оплаты в приложении на смартфоне или через сайт МТС. Выпуском электронных денег для проекта занимается МТС банк.

В первую очередь этот сервис предназначен для онлайн-платежей, например, за связь, интернет, парковку, услуги ЖКХ.

Если абонент не хочет расплачиваться за товар или услугу с основного счета, он может привязать к кошельку банковскую карту. Так его средства на разговоры останутся нетронутыми.

Со временем МТС-кошелек будет доступен абонентам других операторов – они смогут  добавлять в него свои платежные карты. Лимит на одну операцию составляет 60 тыс рублей. Для клиентов МТС банка сумма увеличивается до 200 тыс. рублей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В середине 2016 МТС представил мобильный кошелек для бесконтактных платежей на основе  NFC. Пользователям смартфонов на Android предлагали расплачиваться своими устройствами на кассах магазинов. Нынешний электронный кошелек является развитием этого продукта.

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По материалам: Interfax

Рубрики: Мобильные платежиМТСНовости

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