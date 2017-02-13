Российский банк выпустил мобильное приложение для незрячих

Клиентам важно совершать основные банковские операции самостоятельно без визита в отделение
В мобильном приложении Сбербанка появилось голосовое сопровождение. Функция VoiceOver позволит людям с нарушениями зрения пользоваться всеми основными опциями мобильного банкинга.
Аккредитованный эксперт Всероссийского общества слепых Анатолий Попко отметил, что приложение является образцовым в контексте невизуальной доступности.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о концепте финансовых сервисов дня неграмотных. Для 800 млн. неграмотного населения Земли использование финансовых инструментов становится настоящей проблемой. Авторы стартапа PayButler предлагают исправить эту проблему благодаря голосовым опциям.
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