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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Российский банк выпустил мобильное приложение для незрячих

13.02.2017 17:17

Клиентам важно совершать основные банковские операции самостоятельно без визита в отделение

мобильное приложение

Мобильное приложение Сбербанка Фото: http://u0.s.pg21.ru

В мобильном приложении Сбербанка появилось голосовое сопровождение. Функция VoiceOver позволит людям с нарушениями зрения пользоваться всеми основными опциями мобильного банкинга.

voice

Аккредитованный эксперт Всероссийского общества слепых Анатолий Попко отметил, что приложение является образцовым в контексте невизуальной доступности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о концепте финансовых сервисов дня неграмотных. Для 800 млн. неграмотного населения Земли использование финансовых инструментов становится настоящей проблемой. Авторы стартапа PayButler предлагают исправить эту проблему благодаря  голосовым опциям.

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Рубрики: БанкиМобильные платежиНовостиСНГ

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