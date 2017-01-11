Конкурент Uber: еще в одном такси Киева можно платить смартфоном

Кроме проезда можно оплатить и чаевые

Служба Яндекс Такси в Киеве начала принимать оплату банковской картой через мобильное приложение.

Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно привязать карту к приложению такси. После этого деньги за поездку будут списываться автоматически.

До сих пор служба такси не предоставляла такую услугу, несмотря на то, что заработала в Киеве еще в октябре прошлого года. Пассажиры могли расплатиться только наличными. С появлением нового сервиса Яндекс составит конкуренцию Uber и Uklon, которые уже принимают к оплате банковские карты.

Помимо безналичной оплаты поездки, пассажир сможет оплатить картой чаевые таксисту. Процент от суммы нужно выбрать самостоятельно в приложении.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В прошлом месяце Яндекс.Такси запустилось еще в одном городе Украины. Однако безналичная оплата доступна пока только в Киеве.

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По материалам: AIN.UA