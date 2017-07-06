Кошелек LG Pay будет работать даже на бюджетных смартфонах

Мобильный платежный сервис компании LG Electronics со следующего года будет поддерживаться даже бюджетными смартфонами

Сервис LG Pay, запустившийся в Южной Корее 1 июня, пока доступен лишь на внутреннем рынке и только на смартфонах LG G6. Им можно воспользоваться, оплачивая покупки в оффлайн-магазинах, предварительно загрузив в кошелек свои кредитки.

Но теперь компания настроена расширить покрытие сервиса и позволить пользователям расплачиваться через LG Pay в онлайн-магазинах. Кроме того, планируется выход на глобальный рынок и расширение линейки поддерживающих сервис смартфонов.

На местном рынке мобильных платежей пока доминирует Samsung Pay с момента своего запуска в августе 2015 года. Он поддерживается 12 моделями смартфонов Samsung, запущен в 14 странах, уже имеет 5,2 млн пользователей и анонсировал выход в онлайн. У LG Pay за месяц появилось лишь 95 тыс пользователей. Однако в компании рассчитывают, что их стратегия развития позволит им конкурировать с Samsung Pay.

Планируемые даты запуска в других странах в LG пока не называют. В компании говорят, что сначала им необходимо решить технические вопросы с финансовыми компаниями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Android Pay запустится еще в одной стране в августе. Запуск мобильного платежного сервиса был отложен на два месяца.

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