Криптовалюта биткоин легализирована еще в одной стране

Местные криптовалютные биржи получили возможность работать на легальном основании

Правительственный комитет Индии принял решение в пользу легализации криптовалюты биткоин в стране.

В течение последних трех лет, несмотря на отсутствие должного регулирования на рынке цифровых валют, крупные индийские криптовалютные биржи, включая Zebpay, Coinsecure и Unicoin, работали на основании саморигулирующихся торговых платформ с использованием принципа «Знай своего клиента» и систем, противодействующих отмыванию денег.

Так, попытки индийских криптовалютных бирж совершать саморегуляцию рынка позволили правительству инициировать легализацию биткоина, несмотря на противодействие со стороны некоторых политиков. К примеру, Кирит Сомэйя, депутат от правящей партии Индии, называл биткоин финансовой пирамидой, однако такие суждения были подданы критике со стороны других парламентариев.

Теперь местные криптовалютные биржи могут работать на легальном основании. На данный момент в Индии создана рабочая группа, которая пишет свод законов, относящихся к регулированию криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Одессе можно купить биткоин через банкомат. Первый в Одессе терминал для покупки и продажи Bitcoin был установлен и запущен в конце апреля. Он расположен в ТЦ «Кадорр».

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По материалам cointelegraph.com