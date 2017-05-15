Криптовалюта Ripple снова обошла Ethereum

Благодаря своему стремительному росту, криптовалюта Ripple вновь обошла Ethereum по капитализации

Согласно рейтингу Coinmarketcap, рыночная капитализация Ripple превысила 9,2 млрд долларов, что позволило потеснить со второй позиции Ethereum с её показателем в 8,4 млрд долларов. Этому способствовало то, что за последнюю неделю рост Ripple составил 30%.

Сместить Ethereum со второй строчки в рейтинге Ripple удается уже не впервые. До этого 8 мая 2017 года капитализация Ripple превысила 8,56 млрд долларов, незначительно опередив Ethereum, чей показатель оказался на 0,06 млрд долларов меньше.

Лидерство в рейтинге стабильно удерживает Bitcoin, недавно побив собственный рекорд по капитализации. Увеличившись за 4 дня на 3 миллиарда, она составила 29,53 млрд долл.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple станет более децентрализованным, чем Bitcoin. Децентрализация стала приоритетной задачей для Ripple на фоне привлечения к своей сети все большего количества клиентов, банков и провайдеров платежных услуг по всему миру.

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По материалам forklog.com