Кроссовки, авто и холодильники с функцией платежей: IBM и Visa заключили сделку

В рамках сотрудничества компании намерены оснастить функцией платежей все подключенные устройства

Американская электронная корпорация IBM заключила сделку с платежной системой Visa. Сотрудничество двух компаний предоставит всем клиентам облачного сервиса IBM Watson IoT доступ к платежным сервисам Visa и имеет огромный потенциал трансформировать миллиарды автомобилей, холодильников и других подключенных устройств в POS-терминалы.

В рамках сотрудничества компании намерены оснастить функцией платежей все подключенные устройства. С этой целью компании внедрят систему безопасных платежей во всю свою продукцию, используя Visa Token Service – новую технологию безопасности, которая подменяет платежные данные уникальными цифровыми идентификаторами.

К 2020 году, благодаря совместному проекту IBM и Visa, сфера платежей и электронной коммерции пополнится 20 млрд подключенных устройств.

Одним из наиболее многообещающих проектов являются подключенные автомобили. К примеру, на этой неделе производитель авто Jaguar представил технологию, которая позволяет водителям оплачивать бензин на заправочных станциях Shell, не выходя из салона автомобиля, используя PayPal или Apple Pay.

Так, в перспективе платформа IBM Watson IoT будет иметь еще несколько крайне полезных функций — оповещение водителей об истечении срока действия гарантии или необходимости заменить ту или иную деталь автомобиля. Сервис также предполагает заказ необходимых деталей всего лишь нажатием одной кнопки.

Visa приводит еще один пример: смарт-кроссовки с встроенным чипом, который регулярно отправляет оповещения на фитнес-трекер владельца кроссовок по окончанию каждой пробежки и фиксирует количество пробеганных миль. Если кроссовки изнашиваются, сервис отправляет оповещение о том, что пришло время приобрести новую пару спортивной обуви. Сервис также предоставляет возможность оперативного заказа и покупки новой пары обуви, с помощью карты Visa.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com