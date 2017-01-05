Курс биткоина резко обвалился

Цена криптовалюты резко пошла вниз после существенного роста в последние несколько дней

Сегодня, 5 января, курс биткоина резко упал после нескольких недель стремительного роста. До абсолютного рекорда биткоину не хватило около 25 долларов.

За считанные минуты цена 1 BTC упала с 1,149 долларов за монету до 893 долларов.

На момент публикации цена криптовалюты немного выросла и находилась на уровне 950 долларов.

В первый день 2017 года цена биткоина впервые за несколько лет превысила отметку в 1,000 долларов и в следующие несколько дней уверенно двигалась вверх. На биржах Европы и США курс биткоина успел достичь отметки в 1,149 долларов за 1 BTC, а на китайских площадках и вовсе – 1,200 долларов.

Эксперты называют несколько причин падения курса криптовалюты: рост азиатских акций, значительное снижение доллара США к остальным валютам, рост курса китайского юаня.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинская фондовая биржа запустит торговлю фьючерсом на биткоин.

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