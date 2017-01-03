Microsoft добавит поддержку формата биткоина в Excel

С изменениями в Excel расчеты и бюджетирование станут намного удобнее, так как позволят использовать в таблицах формат биткоина

Среди обновлений для электронных таблиц Excel есть поддержка формата биткоина, которая будет доступна для всех версий программы – десктоп-версия, веб-версия и приложение для устройств на базе Android и Windows Mobile.

С изменениями расчеты и бюджетирование станут намного удобнее, так как позволят использовать в таблицах формат биткоина. Также, инструменты x-xbt1 и x-xbt2 могут быть использованы разработчиками во всей базе исходного кода Microsoft.

Ожидается, что эти изменения станут толчком к внедрению поддержки биткоина во всю последующую продукцию компании Microsoft.

Компания Microsoft никогда не скрывала свой интерес к технологии блокчейн. К примеру, в конце сентября прошлого года Microsoft провела встречу с CEO блокчейн-компании Input Output Чарльзом Хоскинсоном. В ходе встречи обсуждались возможности, которые может предложить Ethereum Classic с точки зрения создания новых блокчейн-приложений.

Также, в прошлом году Microsoft, совместно с Банком Америки, приняла участие в проекте по тестированию технологии блокчейн для торговых и финансовых транзакций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена биткоина снова выросла.

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По материалам forklog.com