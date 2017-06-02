LG Pay наконец-то запустился

Компания LG объявила о запуске своего мобильного платежного сервиса в Южной Корее

При помощи LG Pay владельцы смартфонов LG G6 смогут совершать мобильные платежи с использованием технологии беспроводной магнитной связи (WMC).

Как сообщают в компании, LG Pay пока работает с карточками, выпущенными Shinhan Bank, KB Kookmin Card, BC Card и Lotte Card. К сентябрю сервис будет поддерживать карты всех корейских провайдеров.

Владельцы LG G6, который изначально был оборудован необходимым аппаратным обеспечением, могут начать пользоваться LG Pay, обновив программное обеспечение.

В платежном сервисе можно зарегистрировать для использования до 10 карт — как кредитных, так и дисконтных.

Помимо оффлайн-платежей, компания планирует расширить функционал LG Pay, предлагая онлайн-платежи и доступ к банковским услугам.

Запуск платежного сервиса сопровождает ряд рекламных акций. Случайные 5 тыс человек получат призы, а те, кто до июля совершит платеж на сумму более 50 тыс корейских вон (44,5 долл) автоматически становятся участниками лотереи, в которой будут разыгрывать кэшбек 10 тыс вон.

Напомним, компания LG начала работать над LG Pay еще в 2015 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сервис Android Pay стал доступен для пользователей еще в одной стране. Теперь мобильный платежный сервис работает в 13 странах мира.

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