Mastercard на MWC-2017: новые страны и перспективные партнеры

Первый день Mobile World Congress был продуктивным для Mastercard

27 февраля в Барселоне стартовала крупнейшая в мире конференция, посвященная мобильным технологиям. В первый день платежная система Mastercard объявила о сотрудничестве с поставщиком ПО для POS-систем и анонсировала выход на новые рынки.

Новые страны

На форуме платежная система Mastercard объявила о запуске своей мобильной платформы Qkr! with Masterpass в шести новых странах. В течение 2017 года жители Бразилии, Канады, Ирландии, Сингапура, Южной Африки и Соединенных Штатов получат возможность «незаметно» оплачивать свои покупки. Сегодня это приложение доступно в Австралии, Колумбии, Мексике Великобритании.

Решение Qkr! было разработано в Mastercard Labs. Оно интегрировано с электронным кошельком Masterpass и позволяет заказывать и оплачивать еду в ресторанах, не прибегая к помощи официанта.

Новые услуги

С запуском в новых странах в приложении будет доступна новая услуга – возможность разделить счет с друзьями. Также сервисом планируют охватить новые отрасли ритейла – продажу билетов на стадионах, посещение экскурсий, парковку, заправку и др.

Новые партнеры

Чтобы развивать кошелек Qkr!, Mastercard объявила о партнерстве с поставщиком ПО для POS-систем Oracle. В рамках этого сотрудничества все больше продавцов смогут принимать платежи через кошельки платежной системы.

Mastercard и Oracle уже обслуживают нескольких партнеров: лондонскую сеть ресторанов Wagamama, пивные Young & Co.s Brewery и др. Во всех этих заведениях клиенты могут дозаказать любимые блюда, не подзывая официанта, оплатить их с мобильного.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Мобильные платежи уже не первый год входят в ТОП дискуссий форума. В первый день MWC-2017 была представлена новая платежная платформа от американской технологической компании Rambus. Благодаря ей розничные торговцы смогут запускать в своих магазинах мобильные платежи и программы лояльности.

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