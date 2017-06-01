McDonalds запустил смарт-карты для бонусов

McDonalds в Тайване запускает предоплаченные карты с возможностью накопления баллов, которые можно будет обменять на блюда из меню

За каждые 10 тайваньских долларов (0.33 долларов США), потраченные в ресторане, владелец карты получит 1 балл. Накопив определенное количество баллов, можно будет получить скидку до 15% или что-то из меню McDonalds бесплатно.

Набрав 20 баллов, клиенты могут бесплатно получить маленькую порцию картофеля фри или мороженого. 50 баллов можно обменять на напиток, четыре куриных наггетса или большую порцию картофеля фри. За 100 баллов клиенту будут предложены на выбор сэндвич МакЧикен, Филе-О-Фиш или шесть куриных наггетсов.

Карты будут оформлены в красном и желтом цветах.

Кроме того, McDonalds ведет переговоры с Национальным центром кредитных карт, чтобы позволить клиентам совершать при помощи карт микроплатежи на суммы до 1000 тайваньских долларов, не указывая своя имя. Также обсуждается возможность совершать платежи в сети McDonalds с помощью других подобных карт, таких как EasyCards.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что супермаркет Сильпо начал выдавать платежные карты. Те покупатели, которые ранее пользовались картами «Власний рахунок», смогут обменять их на карты предоплаты с сохранением своего бонусного счета.

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