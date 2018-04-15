Дело в технике: инновации, которые заставляют ходить в McDonald’s

Сегодня McDonald’s — это не только привычная еда и атмосфера, но и современные технологии

Сегодня McDonald’s Corporation исполняется 63 года. 15 апреля 1955 бизнесмен Рей Крок открыл первую франшизу сети в штате Иллинойс (США). С тех пор количество ресторанов бренда значительно выросло — сегодня в мире работает более 35 тыс кафе быстрого питания.

В Украине первый McDonald’s открылся 24 мая 1997 года возле станции метро «Лукьяновская». Спустя более 20 лет по всей стране насчитывается около 84 ресторанов.

В честь Дня рождения бренда редакция PaySpace Magazine напоминает об инновациях, которые делают оплату бургеров на касcе быстрее и удобнее.

В McDonald’s можно расплачиваться «по воздуху»

Бесконтактные банковские карты начали появляться в кошельках украинцев не так давно. Сегодня в Украине насчитывается более 2,7 млн кредиток, которыми можно расплатиться «по воздуху». Сделать это можно и в McDonald’s. На кассе ресторана быстрого питания уже несколько лет есть возможность рассчитаться бесконтактными банковскими картами Visa PayWave и MasterCard PayPass. Такую опцию ресторан запустил в ноябре 2012 года при поддержке Ощадбанка.

В McDonald’s можно заказать еду самостоятельно

Чтобы заказать БигМак Меню не обязательно стоять в очереди. Свой заказ можно оформить и оплатить в терминале самообслуживания. В ноябре 2015 первые интерактивные экраны появились в киевском ресторане сети на Осокорках. Теперь же такие терминалы можно найти в большинстве кафе.

Меню терминала представлено на трех языках. Оплатить заказ можно после его оформления на кассе (картой или наличными), но удобнее это сделать непосредственно в терминале с помощью бесконтактной платежной карты. Ее нужно просто поднести к кардридеру.

В McDonald’s появится обслуживание столиков

Уже в этом году компания планирует впервые внедрить в своих ресторанах в Украине опцию подачи персоналом заказа к столику. К концу 2018 года 12 заведений McDonald’s предложат такой опыт, из них четыре – это новые рестораны, которые сразу будут иметь новый формат. Остальные восемь – это заведения, которые уже работают и будут переоборудованы.

Посетитель сможет заказать блюда на кассе, а потом ожидать заказ за столиком. Сотрудник будет идентифицировать посетителя с помощью специального устройства.

Инновации в зарубежных McDonald’s

Далеко не все новаторские решения корпорации уже дошли до Украины. В зарубежных McDonald’s нашли множество способов использования новых технологий:

Мобильное приложени е, с помощью которого можно осуществлять и оплачивать заказы, а также получать доступ к эксклюзивным предложениям и скидкам. При этом компания собирает данные о том, где, когда и как часто клиенты посещают ресторан, что они покупают и какой вид обслуживания выбирают. Это позволяет предлагать потребителям персонализированный опыт, тем самым увеличивая продажи. Например, в Японии клиенты, которые используют приложение, благодаря индивидуальным предложениям и акциям тратят в среднем на 35% больше. Приложение позволяет не стоять в очередях, и уже это зачастую оказывается достаточным стимулом для того, чтоб делиться своими данными о покупках в обмен на удобство и скидки.

е, с помощью которого можно осуществлять и оплачивать заказы, а также получать доступ к эксклюзивным предложениям и скидкам. При этом компания собирает данные о том, где, когда и как часто клиенты посещают ресторан, что они покупают и какой вид обслуживания выбирают. Это позволяет предлагать потребителям персонализированный опыт, тем самым увеличивая продажи. Например, в Японии клиенты, которые используют приложение, благодаря индивидуальным предложениям и акциям тратят в среднем на 35% больше. Приложение позволяет не стоять в очередях, и уже это зачастую оказывается достаточным стимулом для того, чтоб делиться своими данными о покупках в обмен на удобство и скидки. Цифровые меню, которые анализируют данные в режиме реального времени. Они автоматически меняют доступные позиции в зависимости времени суток и даже погоды. Например, в жаркий день в меню отображается больше холодных напитков и легкой еды. Такие меню уже используют в Канаде. Сообщается, что они способствовали росту продаж на 3-3.5%.

Интерактивные терминалы — как и в Украине, за рубежом у гостей McDonald’s есть возможность воспользоваться терминалом самообслуживания. Это не только уменьшает расходы сети на оплату труда, но и устраняет человеческий фактор. Во Франции McDonald’s тестирует интерактивные терминалы. В них пользователь после размещения заказа получает карточку с технологией радиочастотной идентификации. Когда заказ готов, сотрудник McDonald’s через эту карту определяет местоположение клиента и приносит ему заказ.

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