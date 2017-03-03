McDonald’s запустит сервис мобильных заказов и платежей

Эти и еще ряд нововведений будут внедрены в сеть ресторанов быстрого питания в США к концу 2018 года

На этой неделе в McDonald’s сообщили, что запустят сервис мобильных заказов и платежей во всех своих 20 тыс ресторанов по всем Соединенным Штатам Америки уже в этом году.

Об этом сообщает GeekWire.

Возможно, этот шаг поможет остановить падающую популярность McDonald’s, которая наблюдается уже несколько лет подряд. В 2016 году продажи сети в США упали на 1,3% по сравнению с 2015 годом. Количество клиентов McDonald’s в 2016 году сократилось на 2,1%.

В целом, с 2011 клиентов сети ресторанов быстрого питания стало на 10,4% меньше.

В добавок к мобильным заказам и платежам в ресторанах McDonald’s появятся киоски самообслуживания, смарт-меню, сервис индивидуальных заказов и даже обслуживание столиков. Ожидается, что все эти идеи будут внедрены к концу 2018 года.

А пока остается только наблюдать, помогут ли технологические нововведения простимулировать интерес со стороны поклонников фаст-фуда.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рестораны McDonald’s в США переходят на киоски самообслуживания.

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