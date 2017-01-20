Мгновенный выпуск карты: клиенты смогут печатать карты в одно касание

20.01.2017 16:32

С помощью нового терминала самообслуживания банковские клиенты смогут самостоятельно выпускать платежные карты

Выпуск платежной карты

Мгновенный выпуск карты: клиенты смогут печатать карты в одно касание. Фото: bsecure.com.au

Клиенты одного из банков в Саудовской Аравии — Al Rajhi Bank – смогут самостоятельно печатать дебетовые карты в терминалах самообслуживания, оснащенных сканерами отпечатков пальцев.

Сейчас таких терминалов самообслуживания от компании Diebold Nixdorf насчитывается 100.

Чтобы самостоятельно напечатать карту, клиентам необходимо приложить палец к сканеру для аутентификации, ввести свое имя, которое будет отображено на пластиковой карте, после чего карта будет готова к печати. Инновационные терминалы также служат для печати чековых книжек, открытия предварительных счетов, внутренних и международных денежных переводов.

Al Rajhi Bank стал первым банком в регионе, который представил подобный сервис для своих клиентов.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Укрзализныця» установит терминалы по продаже билетов.

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По материалам finextra.com

Рубрики: НовостиПлатежные картыТехнологии

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