Мгновенный выпуск карты: клиенты смогут печатать карты в одно касание

С помощью нового терминала самообслуживания банковские клиенты смогут самостоятельно выпускать платежные карты

Клиенты одного из банков в Саудовской Аравии — Al Rajhi Bank – смогут самостоятельно печатать дебетовые карты в терминалах самообслуживания, оснащенных сканерами отпечатков пальцев.

Сейчас таких терминалов самообслуживания от компании Diebold Nixdorf насчитывается 100.

Чтобы самостоятельно напечатать карту, клиентам необходимо приложить палец к сканеру для аутентификации, ввести свое имя, которое будет отображено на пластиковой карте, после чего карта будет готова к печати. Инновационные терминалы также служат для печати чековых книжек, открытия предварительных счетов, внутренних и международных денежных переводов.

Al Rajhi Bank стал первым банком в регионе, который представил подобный сервис для своих клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Укрзализныця» установит терминалы по продаже билетов.

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По материалам finextra.com