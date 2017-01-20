Мгновенный выпуск карты: клиенты смогут печатать карты в одно касание

С помощью нового терминала самообслуживания банковские клиенты смогут самостоятельно выпускать платежные карты
Клиенты одного из банков в Саудовской Аравии — Al Rajhi Bank – смогут самостоятельно печатать дебетовые карты в терминалах самообслуживания, оснащенных сканерами отпечатков пальцев.
Сейчас таких терминалов самообслуживания от компании Diebold Nixdorf насчитывается 100.
Чтобы самостоятельно напечатать карту, клиентам необходимо приложить палец к сканеру для аутентификации, ввести свое имя, которое будет отображено на пластиковой карте, после чего карта будет готова к печати. Инновационные терминалы также служат для печати чековых книжек, открытия предварительных счетов, внутренних и международных денежных переводов.
Al Rajhi Bank стал первым банком в регионе, который представил подобный сервис для своих клиентов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что «Укрзализныця» установит терминалы по продаже билетов.
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По материалам finextra.com